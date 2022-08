Mai mulți jucători de la Rapid s-au plâns de stilul de joc defensiv al Petrolului. Acționarul Rapidului se aștepta la un joc mult mai consistent din partea echipei sale.

Victor Angelescu: ”Noi trebuia să jucăm mult mai bine”

„Atmosfera foarte frumoasă, dar s-a jucat puțin fotbal. Atmosfera a fost senzațională și cred că ăsta e un lucru bun. Nu am făcut un meci bun, asta este clar.

Am avut ocazii, am dominat, dar nu am reușit să înscriem. Petrolul a jucat ce trebuie să joace o nou-promovată, a marcat un gol norocos și asta a fost, mergem mai departe.

Au făcut anti-joc, nu trebuie să o spunem noi, poate să se uite oricine, au trecut de jumătate a terenului de 4 ori. Noi trebuia să jucăm mult mai bine, nu contează că o echipă se apără. Am avut ocazii, câteva, dar zic că puține. Trebuia să producem mai mult fotbal și noi”, a spus Victor Angelescu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Victor Angelescu, la Ora Exactă în Sport

Oamenii cu banii de la gruparea giuleșteană au părut dezamăgiți la finalul partidei, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de camerele TV.

Cu fularul Rapidului la gât și cu o șapcă vișinie, Dan Șucu a părut ”blocat” preț de câteva secunde, cu privirea spre teren, în timp ce Victor Angelescu s-a îndreptat, după fluierul final, către ieșirea din loja stadionului ”Ilie Oană”.

Petrolul - Rapid 1-0 | Petrolul urcă pe locul șapte

Rapid rămâne cu nouă puncte după primele cinci etape, în timp ce Petrolul a urcat în clasament, pe locul șapte, cu șapte puncte.

În următoarea rundă, giuleștenii vor juca pe teren propriu cu UTA Arad, în timp ce Petrolul se va deplasa pe terenul celor de la FCU Craiova.