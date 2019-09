"Noi le luam banii la misto si ei s-au prins!" Becali, apel catre oamenii de fotbal dupa ce UEFA ne-a trimis in liga a treia: "Vino, investeste si du-te si fa puncte!"

UEFA ne trimite in lumea a treia a Europei fotbalistice.

Din 2021, UEFA infiinteaza o a treia competitie europeana in care vor juca echipele care provin din tari aflate sub locul 15 in clasamentul coeficientilor. In aceasta situatie se afla si Romania.

Gigi Becali considera ca forul european a luat totusi o decizie corecta atunci cand a hotarat sa faca o delimitare clara intre echipele puternice ale Europei si restul formatiilor care intra in competitiile europene.

Becali cere autoritatilor, dar si oamenilor de fotbal o mai mare implicare pentru a putea ridica cluburile romanesti la un nivel cat de cat apropiat cu formatiile din Vest.

"Ce sa facem... Nu avem ce sa facem. Voi credeti ca astia sunt prosti? Pana acum ne dadeau banii lor. Acum s-au desteptat si nu mai vor sa ne dea. Orice ban trebuie meritat. Pe ce baza sa ne dea noua? Acum s-au desteptat. Stai, ma, pe ce baza sa-i dau eu bani lui Becali? Altii o sa se supere, ca nu e drept. Trebuie sa intelegem ca nu ne da nimeni pe degeaba. Degeaba iei si campionatul, pentru ca nu o sa poti sa intri. O sa vina echipe puternice din Spania, Italia, nu mai joci in preliminarii doar cu campioane si aia te elimina.

O sa apara acum fotbalistii mari din Generatia de Aur. Nu vreau sa dau nume ... Gica Popescu ... Dan Petrescu. Nu zic Hagi. Vrei sa faci bani, baga bani in echipa, intra in Liga si faci bani! Nu mai merge sa iei bani pe degeaba. Noi suntem lumea a treia la fotbal. Cum vrem noi sa jucam in lumea intai? Cum sa jucam noi acolo? Vino tu stat si fa niste facilitati la fotbal! Vino, tu, Becali, Hagi, investeste si du-te si fa puncte! Nu mai putem pacali Europa! Noi pana acum le furam bani. Noi le luam banii la misto si ei s-au prins. Mai facem si galagie, ca nu e corect. Eu asa vad lucrurile, nu vreau sa supar pe nimeni", a declarat Becali pentru DigiSport.