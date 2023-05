Aurelian Chițu, în șoc după thriller-ul dintre FCU și Voluntari: „Nu am trăit în viața mea așa ceva! Suntem foarte proști!”

FCU Craiova s-a calificat în finala barajului pentru Conference League. Până în minutul 78, oltenii aveau un confortabil 3-0, grației dublei lui Aurelian Chițu (32 ani) și reușitei lui William Baeten (26 ani). Însă, golul lui Naser Aliji (29 ani) a sunat revenirea în tabăra lui FC Voluntari, ca în minutul 90+6, Andrei Dumiter (24 ani) să facă 3-3 și să ducă meciul în prelungiri.

Aurelian Chițu a rămas fără cuvinte când FC Voluntari a egalat pe finalul partidei. Atacantul oltenilor nu s-a ferit de cuvintele dure și a mărturisit că FCU Craiova trebuie să învețe să gestioneze mai bine jocurile, atunci când au avantaj.

„Nu am mai trăit în viața mea așa ceva, nu îmi vine să cred nici acum! Nici bucuria de la final nu a fost cum trebuie să fie. Credeam că la 3-0 e meciul încheiat, a fost 3-3. Bine că am avut noroc la penalty-uri și mergem mai departe. Suntem mulțumiți că ne-am calificat, dar am fost foarte proști. Nu ai voie ca de la 3-0 să fii egalat, nu ne-am învățat minte. Sper că la meciul următor, dacă marcăm gol, să nu mai primim. I-am văzut pe cei de la Voluntari, nici ei nu mai credeau, au făcut 3-1 și după au prins curaj”, a declarat Aurelian Chițu la finalul meciului.

Sub mandatul lui Nicolo Napoli, atacantul a izbutit să aibă cel mai bun sezon din carieră, cu 13 goluri înscriese în campionat și Cupa României. Însă, golgheterul oltenilor speră să dea același randament și cu tehnicianul portughez ales de Adrian Mititelu, Joao Janeiro.

„Îmi place aici, mă simt foarte bine, mă bucur că am reușit să marchez. Ar fi importantă pentru club o participare în Conference League, ar fi ceva extraordinar. Am auzit și eu asta (n.r. că Nicolo Napoli va pleca), sperăm să facem o treabă bună cu noul antrenor”, a mai spus Aurelian Chițu.