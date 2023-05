În startul conferinței, Mutu a vorbit despre dorința de revanșa a Rapidului după eșecul cu Sepsi, din turul play-off-ului (0-2), dar și după meciul dezastruos din precedenta rundă (2-7 împotriva celor de la Farul Constanța.

Adrian Mutu: "Dumnezeu va face dreptate în ultima etapă!"

"Vrem să ne luăm revanșa după acel 2-0 din tur (n.r - contra lui Sepsi). A fost unn joc slab din punct de vedere al atitudinii. Vrem să arătăm mâine seară că atunci a fost o greșeală și facem tot posibiul pentru a ajunge cât mai sus.

Probabil doar o victorie ne face să uităm ultimul rezultat (n.r - 2-7 contra Farului). A fost un rezultat greu de digerat, așa cum spuneam după meci, dar se întâmplă și la case mai mari, nu numai la noi", a spus Mutu.

Ulterior, un jurnalist a făcut referire la acuzațiile celor de la FCSB, după ce Rapid a pierdut categoric meciul cu Farul: "Oficialii de la FCSB au spus că ați lăsat-o mai moale cu Farul și că Dumnezeu va face dreptate în ultima etapă", i s-a transmis lui Mutu.

Antrenorul giuleștenilor a răspuns scurt: "Păi, au zis bine. Dumnezeu va face dreptate în ultima etapă!"

Adrian Mutu: "Suspiciuni? Nici nu vreau să răspund unor asemenea prostii"

Ulterior, Mutu a părut iritat de anumite întrebări ale jurnaliștilor, precum cele care fac referire la anumite suspiciuni de blat de la meciul Farul - Rapid 2-7. De asemenea, tehnicianul a anunțat că obiectivul echipei în acest final de sezon este clasarea pe locul 4.

"La nivel moral, eram toți afectați, nu numai jucătorii. Suntem toț în aceeași bară. A fost vina tuturor. A fost o sesară de coșmar pentru noi, o seară foarte slabă pentru noi și una foarte bună pentru ei din toate punctele de vedere. Un duș foarte rece de care probabil aveam nevoie pentru a ajunge acolo unde vrem.

Nu există așa ceva (n.r - suspiciunile legate de meciul cu Farul), hai să încheiem. Nici nu vreau să răspund unor asemenea prostii.

Eu cred că ar trebui să ne oprim cu acest lucru. Văd că tot timpul insistați cu meciurile de acasă și din deplasare. Toate echipe au diferențe în joc când are deplasare. Spuneți-mi voi una care nu are, hai! De ce insistați cu noi, că nu înțeleg?! Spuneți-mi o echipă care joacă la fel acasă și în deplasare. Normal, fie echipă se simte protejată acasă de propriul public. Una e să joci cu un stadion în spate, alta e să joci împotriva unui stadion. Sunt mai multe lucruri care influențează o echipă, așa cum a fost și la noi. După o victorie extraordinară contra campioanei CFR, am căzut psihic și a fost o seară de coșmar.

Sunt două meciuri pe care vrem să le câștigăm. Craiova are și ea două meciuri grele și avem posibilitatea de a urca pe locul 4. Ăsta este scopul nostru și miniobiectivul pe care l-am putea obține, dacă la celelalte echipe nu urmează trei etape de coșmar. Cu Craiova, pe Giulești, va fi o minifinală pentru locul 4. Bineînțeles, să nu uităm ultimul joc, care e un derby și îl vom trata ca atare", a mai spus Adrian Mutu.