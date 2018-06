Mutu si-a anuntat VIITORUL dupa ce a pastrat-o pe Voluntari in Liga 1. Ce vrea sa faca de maine

Mutu nu vrea vacanta dupa baraj!

Ii lasa pe jucatori liberi doar o saptamana. Planuieste sa ramana la echipa si sa construiasca o echipa de play-off. Mutu are de gand sa programeze reunirea saptamana viitoare!

"Am fost aici sa salvez echipa si am salvat-o. Pentru sezonul viitor am anumite conditii. Vreau sa am un sezon linistit si alte aspiratii. Vom discuta sa vedem ce se intampla. Barajul s-a terminat azi si le-a luat jucatorilor din vacanta. Vreau sa plecam in cantonament saptamana viitoare. N-am avut asa emotii ca in alte meciuri. Poate putin la jumatatea reprizei a doua, cand puteam sa luam golul 2 daca nu eram atenti. A fost un joc echilibrat. Au fost doua echipe de aceeasi valoare, aproximativ.

Parca presimteam ca meciul se duce la 11 metri. Avem si noi publicul nostru interesant. Multe echipe din Liga 1 si-ar dori fani asa calzi ca al Targoviste. Sfatul meu: sa fie imbunatatita infrastructura. Minca ia doua palme in plus, nu doua beri in plus. A stiut sa citeasca jucatorii in momentele cheie. E in vacanta, poate sa faca ce vrea. De maine ma gandesc la lot si o sa vedem ce se intampla!", a spus Mutu.