Lui Mutu i s-a facut RAU si a fugit la vestiare! Ce s-a intamplat in timpul meciului

Adrian Mutu e fericit ca sezonul s-a terminat cu bine pentru Voluntari.

Mutu a scapat de retrogradar la prima experienta ca principal. Nu i-a fost usor. 'Briliantul' a trait la intensitate maxima jocul cu Chindia, I s-a facut rau dupa finalul prelungirilor.

"Dupa ce s-au terminat cele 120 de minute d ejoc, am avut o cadere de calciu si am plecat la vestiare. Ma bucur ca i-a iesit lui Minca la penalty-uri. Are momentele lui, dar e un baiat bun, stie ce vreau de la el", a spus Mutu.



Invinsa de Chindia cu 1-0, FC Voluntari a scapat de retrogradare dupa executarea loviturilor de la 11 metri.