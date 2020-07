Motivul pentru care Sergiu Hanca a plecat de la Dinamo! Sotia fotbalistului a dezvaluit tot: "Unul dintre suporteri a venit cu pumnul spre mine"

Andreea Hanca, sotia fostului fotbalist de la Dinamo, a povestit motivul pentru care mijlocasul roman a hotarat sa se transfere la Cracovia.

In decembrie 2018, partenera fotbalistului a avut un schimb de replici acide cu fanii "cainilor", la un meci jucat pe terenul Astrei. Hanca s-a enervat dupa acest episod, iar la cateva zile distanta, s-a hotarat sa se transfere la Cracovia, echipa pentru care joaca si acum.

"Un episod care a fost dificil pentru mine atunci, acum pot sa vorbesc mai usor. Dinamo nu trecea printr-o perioada foarte buna si simteam presiunea. Abia se nascuse copilul si Sergiu nu s-a putut bucura de moment asa cum trebuie. Atunci, Sergiu a dat gol si m-am bucurat foarte tare. Era normal sa ma bucur, eram toata familia la partida. Cativa fani au inceput sa il jigneasca pe Sergiu, iar asta m-a decuplat. Daca ma jigneau pe mine, nu eram la fel de suparata. Stiam cat de mult face pentru echipa, ca vrea sa ajute foarte mult. Sa vad ca e jignit si ca nu ii sunt respectate meritele, asta m-a durut. M-a facut sa ajung in acel punct. Ce m-a deranjat e ca unul dintre suporteri a venit cu pumnul spre mine.

Am decis sa plecam atunci de la Dinamo, pentru ca nu ni s-a parut normal ce s-a intamplat. Am zis ca pentru binele tuturor e mai bine sa o luam pe alt drum. Dinamo va ramane mereu in sufletele noastre. Cu siguranta Sergiu se va retrage de la Dinamo. Mi-au scris foarte multi fani de la momentul de atunci. Cel de la care a pornit totul si-a cerut scuze. Sergiu a facut ceva pentru echipa si e bine ca fanii isi aduc aminte", a povestit Andreea Hanca la LookSport.