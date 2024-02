Patronul FCSB a susținut recent că a primit informații cu privire la o ”omenie” realizată între Rapid București și FC Hermannstadt în meciul pe care giuleștenii l-au câștigat cu 2-0.

Dan Șucu a atins mai multe puncte în comunicatul emis, iar replica din partea celor de la FCSB nu a întârziat să apară.

MM Stoica intervine în conflictul momentului și îl face praf pe Dan Șucu

Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a vorbit despre declarațiile lui Dan Șucu și a menționat faptul că nu a parcurs întreg comunicatul. Dar chiar și așa, l-a înțepat pe finanțatorul Rapidului precizând că nu se pricepe la fotbal.

”(V-ați plictisit?) Da! Mie îmi place mai succint. Sigur, sigur sigur. Îmi place foarte mult cum se experimă, să execute faza loviturii.. Vezi ce înseamnă să n-ai treaba cu fotbalul? Chiar nu l-am parcurs, mă plictisesc foarte repede de la o vârstă.

Dar am citit o recenzie de la un suporter roş-albastru şi m-am amuzat copios că el a remarcat că Şucu face exact ce a facut Gigi, zici de omenie şi după dai exemplu cu Nistor. Nu facem ce, dar facem!”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Din partea Rapidului, Victor Angelescu, acționarul minoritar, și Daniel Niculae, președintele clubului, au mai reacționat cu privire la declarațiile oferite de Gigi Becali.

Ce a spus Gigi Becali

"Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele", a spus Gigi Becali, la Digisport.