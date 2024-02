După ce Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a ironizat declarațiile latifundiarului din Pipera, iar Daniel Pancu, selecționerul României U21, a admis că și el a fost făptaș la o ”omenie” din timpul carierei sale fotbalistice, a venit rândul lui Daniel Niculae, președintele giuleștenilor, să-și expună punctul de vedere.

Gigi Becali, făcut praf după ultimele acuze: ”Să-și vadă de treabă!”

Oficialul Rapidului a semnalat că ar fi mai bine ca fiecare conducător să se focuseze pe echipa sa și a evidențiat că Gigi Becali, patronul FCSB, e pus tot timpul pe glume și pe discuții care au la bază alte echipe față de cea pe care o patronează.

”Noi suntem un popor omenos, suntem oameni de toată isprava. Depinde cum folosim acest cuvânt. Atunci, sunt organe abilitate, care pot lua măsuri. A fost dat un exemplu, că am putea insinua etapă de etapă acest lucru, fie că este vorba de lupta de titlu sau de retrogradare. Cred că ar trebui să ne vedem fiecare de treaba noastră, de echipa noastră.

Domnul Becali face asta de obicei, să vorbească de alte echipe. Face tot felul de glume. Ar fi mai bine ca fiecare să-și vadă de fiecare echipa lui, de suporteri, de jucători. Campionatul este viu, oricare echipă poate încurca pe oricare alta, nu contează forma sau locul din clasament. Ați văzut cazul Botoșani, Dinamo, care începe să lege victorii și are în componență jucători foarte buni.

Noi avem adversare etapă de etapă, fie că se numește FCSB, Craiova sau Botoșani, că tot ai pomenit de ei. Totuși credem că s-a schimbat fotbalul și a crescut într-un mod sănătos în ultimul timp, odată cu revenirea echipelor de tradiție și oamenilor potenți financiar. Campionatul a crescut datorită echipelor foarte bine organizate”, a spus Daniel Niculae, potrivit DigiSport.

Rapid a învins-o pe FC Hermannstadt în etapa #26 cu 2-0 și și-a securizat, cel puțin pentru moment, poziția a doua în clasamentul Superligii României, cu 48 de puncte obținute după 26 de etape desfășurate.

Ce a spus Gigi Becali

"Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele", a spus Gigi Becali, la Digisport.