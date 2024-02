Gigi Becali a vorbit recent la televiziunea DigiSport și a ținut să puncteze faptul că ar fi primit informații cu privire la o ”omenie” realizată între Rapid București și FC Hermannstadt, prin care giuleștenii au ieșit victorioși.

Rapid ironizează acuzele lui Gigi Becali: ”Îmi vine să râd”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a discutat despre acuzele lui Gigi Becali și a scos la lumină faptul că nu ia în serios ce spune patronul rivalilor, remarcând că a rămas șocat și că i-a venit să râdă când a auzit declarațiile latifundiarului din Pipera.

”Îmi vine să râd! Cred că și voi ați rămas șocați că a zis așa ceva. Nu știu ce omenie a putut să fie la acest meci. E opinia lui Becali, mai mult nu am ce să comentez. Nu trebuie să luăm tot ce zice domnul Becali. Eu nu le iau în serios”, a spus Victor Angelescu la televiziunea DigiSport.

Cu victoria Rapidului în fața sibienilor și remiza FCSB-ului cu ”U” Cluj, scor 0-0, giuleștenii s-au apropiat la șapte puncte de liderul din clasament și ocupă în acest moment poziția a doua cu 48 de puncte, după 26 de etape desfășurate în campionat.

Ce a spus Gigi Becali

"Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele", a spus Gigi Becali, la Digisport.