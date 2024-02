După 0-1 în turul de la Salonic, PAOK a trimis returul de la Atena în prelungiri grație golului marcat de Zivkovic, în minutul 72. În reprizele suplimentare, trupa lui Răzvan Lucescu a majorat avantajul după golul lui Kedziora (105'), însă Panathinaikos a egalat târziu prin Limnios (120+9').

Răzvan Lucescu, ironizat de Panathinaikos pe rețelele sociale

La loviturile de departajare, formația pregătită de Fatih Terim s-a impus cu 6-5 și s-a calificat în finala Cupei Greciei, unde va întâlni câștigătoarea din duelul Aris - Panetolikos.

La o zi după meci, Panathinaikos a apelat la o ironie pe rețelele sociale. Clubul din Atena a publicat o fotografie cu un fes pierdut la aeroportul din Salonic, o aluzie la fesul celebru purtat de Răzvan Lucescu în timpul meciurilor.

"Suvenir", a fost descrierea celor de la Panathinaikos, iar gluma a fost gustată de fanii echipei, postarea de pe Instagram adunând peste 20.000 de aprecieri în patru ore.

Ce a avut de zis Răzvan Lucescu după eliminarea din Cupa Greciei

”În fotbal sunt situații și de genul acesta. Am fost eliminați după o scurtă perioadă în care nu am jucat așa cum ar trebui. Am dominat jocul, am câștigat în timpul regulametar, am făcut 2-0 și când eram în zece oameni am arătat că suntem o echipă care poate juca un fotbal bun împotriva oricărui adversar. Jucătorii știau de ieri că am venit aici pentru a ne califica.

Lucrurile au început foarte bine pentru noi, am făcut 2-0, dar Baba s-a accidentat. La penalty-uri sunt emoții, se poate întâmpla orice și am ratat calificarea. În această seară jucătorii au arătat o imagine fantastică. Acesta trebuie să fie drumul nostru. Trebuie să continuăm așa”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit metrosport.gr.