MM Stoica: "E un fel de Cristiano Ronaldo!" Reverență în fața unui fotbalist român 

Managerul general de la FCSB urmărește toate meciurile din Superliga și face o reverență în fața unui jucător exponențial al campionatului României. Stoica, fost oficial la Oțelul Galați, a realizat o comparație interesantă între Ciprian Deac, fotbalist-cheie la CFR, și starul fotbalului mondial, Cristiano Ronaldo.

De ce îl compară MM Stoica pe Deac cu fotbalistul care evoluează în aceste zile la Campionatul Mondial din Qatar?

”E un fel de Cristiano Ronaldo! E din ce în ce mai bun”. (n.r. despre faptul că e bine să joci din 3 in 3 zile) Nu cred că e aşa... din moment ce zic toţi că le e greu să joace din 3 în 3 zile.

Dar... Deac joacă la 36 de ani şi e din ce în ce mai bun. El e un altfel de jucător. E un fel de Cristiano Ronaldo. Mai are puţin şi se mută în sala de sport”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Ciprian Deac, cotat la 900.000 de euro, are 36 de ani, iar contractul său cu CFR Cluj expiră pe 30 iunie 2024. La echipa națională, fostul jucător de la Schalke a marcat patru goluri în 26 de partide.

Yasmin Hamed a povestit anul trecut un episod interesant care subliniază felul în care Deac dedică timp pregătirii fizice.

"Când am fost la CFR şi am semnat, după câteva zile am mers în vestiar, prezența era la 10, eu m-am dus pe la 9:30 şi Deac era deja transpirat.

Cred că este un exemplu pentru toţi jucătorii tineri din România şi nu neapărat tineri, pentru toţi jucătorii din Liga 1 este un exemplu", a spus Yasin Hamed pentru Telekom Sport.