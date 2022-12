Mirel Rădoi, atacat din toate părțile! Nu l-au iertat nici foștii rivali de la FCU: „Fără BAC și în teren, și în afară!”

Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, a spus despre Mirel Rădoi că este „inventatorul pasei înapoi” și că acesta a demonstrat că „nu are BAC nici în teren”.

Marcel Pușcaș, critici dure la adresa lui Rădoi

„SĂRACUL, RĂDOI-BOGAT. Poate că Rădoi, «săracul», nu e pregătit să antreneze CSU Craiova. El a fost «pregătit» să antreneze doar România! Versiunea Burleanu & Stoichiță. Cum naiba să înțelegi fotbalul din Europa când confunzi Nyon cu Lyon? Sau când nu știi că poți confunda Teiuș cu Beiuș, sau Aiud cu Abrud. De «Ocne», nu mai vorbesc. Nu ne-a «înțeles» nici pe noi, pe FCU, și nici pe FC Argeș.

'Geaba este un fervent apreciator al curentului impresionist, ceasuri, Ferrari, Versace șamd. Am spus-o și repet: FĂRĂ BAC E GREU! Cu BAC, lumea arată într-un fel, făr' de el arată în alt fel. Ca jucător, a inventat pasa înapoi și în lateral in fotbalul românesc. I-a făcut pe portarii proprii, decari. Nu greșea multe pase, nici nu era greu. La fiecare 10 meciuri se lovea cap in cap cu adversarii. Sânge, sânge, vrem sânge! Era dovada supremă de dedicație, de luptător. Nu conta mintea, gândirea, impresiona sângele vărsat.

A fost un model al generației celor care n-au văzut fotbaliști. Vai, vai! Dinu și Boloni au inventat diagonalele și verticalizările. Rădoi a reușit să-i «demonteze» tehnic și mai ales mediatic. Mă refer la percepția unor ziarici vorba lui Boanchiș) din aceeași generație cu el, care nu i-au văzut jucând pe predecesori. Se spune că era și «sifonul» perfect. Asta până când și-a văzut banii in căruță. Dinu Păturică ar fi invidios.

E prea plin de el cu banii-n jeb. E prea formă fără fond. A antrenat 10 meciuri în prima ligă și 20 la România. A ajuns imagine, nu și antrenor. Deh, ce face ceasul din om! Mă rog, poate Ferrari, Gucci, Versace, Vuitton. Declinul echipei naționale a început cu inchizătorul Rădoi (2002 -2008). A fost fără BAC și în teren și în afara lui. Noroc cu Olăroiu, că de la Nădlac încolo nu- l cerea nimeni. Halal, Al-Hilal ș-atât!”, a scris Pușcaș pe rețelele de socializare.

Mirel Rădoi și-a dat demisia după eliminarea Universității Craiova din Cupa României

Antrenorul Mirel Rădoi a anunţat, miercuri seara, după înfrângerea cu FC Argeş (scor 1-2), care a dus la eliminarea din Cupa României, că demisionează de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova la aproximativ patru luni de la preluarea postului.

Mirel Rădoi (41 de ani) a fost numit antrenor principal al Univeristăţii Craiova la 9 august, când l-a înlocuit pe Laszlo Balint. El a preluat echipa pe locul 9 al clasamentului Superligii şi a lăsat-o pe poziţia a 5-a.