Mihai Stoica, discurs vehement după ideea lui Becali: "Sunt în stare să fac orice mi se spune dacă mi se demonstrează asta"

Nemulțumit după eliminarea din Conference League contra lui Nordsjaelland (0-2), Gigi Becali le-a cerut celor din staff-ul tehnic să lungească antrenamentele pentru ca jucătorii să fie pregătiți.

Mihai Stoica: "Nimeni în fotbalul mare nu se antrenează 3 ore"

Mihai Pintilii a refuzat ideea lui Gigi Becali, iar în aceeași postură se află și Mihai Stoica. Oficialul vicecampioanei susține că niciun club important din Europa nu apelează în prezent la ședințe foarte lungi de pregătire și transmite că FCSB nu are nicio problemă la nivel fizic.

"Niciodată (n.r - nu s-a plâns vreun jucător de antrenamente). Dacă s-ar fi întâmplat ca ei să considere că se antrenează prea puțin, ceea ce nu s-a ntâmplat niciodată, era firesc să ne spună nouă. Eu știu mai degrabă că au fost discuții avute cu jucători care nu mai sunt. Nimeni în fotbalul mare nu se antrenează 3 ore! Nu există antrenament de 3 ore sau de 2 ore jumate.

Eu sunt în stare să fac orice mi se spune dacă vine cineva și îmi demonstrează că Guardiola are antrenament de 2-3 ore, Klopp sau De Zerbi. În Italia se face antrenamente lunngi pentru că se lucrează foarte mult tactic. Lucrez mult tactic când ai jucători care răspund foarte bine antrenamentelor tactice. Noi cu Dică am lucrat mult tactic și au fost discuții.

Pinti a preluat echipa, s-a alăturat staff-ul și am jucat un fotbal foarte bun. A fost blackout-ul din meciul cu Farul, dar nu cred că din cauza unei proaste pregătiri. Mai departe? Am fost eliminați cu penalty inventat, după ce noi a avut două penalty-uri care nu ne-au fost date. Ok, da, ca posesie au fost mai buni. La noi, la 1-0, s-a cam terminat meciul. Noi am făcut niște schimbări la pauză, ne-am dereglat.

Noi am arătat foarte bine în prima repriză, am dominat tactic indiscutabil partida. Au avut o singură ocazie când a scos Pantea de pe linia porții. Am avut contraatacuri, ocazii peste ocazii. Nu ne-am făcut de râs! Nu, eu cred că am fi avut șanse foarte mari la calificare cu un arbitraj corect. Eu nu zic că sunt mult mai puternici. Nu spun că n-au o strategie bună cu africanii, dar țăcăneala aia nu-mi place. Nu-mi place cum joacă! Madridul n-a țăcănit niciodată și a câștigat trofeu după trofeu", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Gigi Becali: "30 de minute antrenament în plus!"

După eșecul cu Nordsjaelland, Gigi Becali le-a atribuit o mare parte din vină antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

"Eu cred că aici e chestie de antrenorat, din moment ce ii spun lui MM de 2 ani că nu avem un jucător să ridice mingea sus (n.r. din corner). La antrenamente, ei fac.. Să vedeti la Hagi, dacă îi bate așa un corner, îl pune să mai bată de 2.000 de ori!

Repetiție! Poți să spui că Olaru are emoții la penalty sau corner? Nu, dar e lipsă de repetiție. Repeți până poți să faci. I-am zis lui MM: 30 de minute de antrenament în plus. A zis că nu se poate. Pintilii a zis că pleacă! Păi de ce, mă? De ce la Hagi e dublu, mă?", a spus Gigi Becali, vineri