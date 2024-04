Mihai Stoica a numit jucătorul care l-a impresionat în meciul Farul – FCSB: ”Ireproșabil!”

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a fost întrebat care a fost, în opinia sa, cel mai bun jucător al roș-albaștrilor din meciul cu Farul.

Mihai Stoica, impresionat de Vlad Chiricheș

Fără să stea prea mult pe gânduri, MM Stoica l-a numit pe Vlad Chiricheș, fostul căpitan al naționalei României care a revenit de curând după o accidentare gravă.

”Chiricheş! Pentru că a avut o evoluţie ireproşabilă şi pentru că a dus 96 de minute în condiţiile în care nu jucase de atâta timp şi avea doar 60 de minute jucate în amicalul cu Buzăul pe un teren de antrenament.

I-am ţinut pumnii strânşi să poată să termine meciul pentru că a fost un meci foarte dificil. Farul este o echipă redutabilă mai ales acasă. E o echipă foarte greu de bătut.

Recunosc că am câştigat cu şansă, dar nu cred că meritam să pierdem. După ce s-a jucat, cred că un rezultat corect era unul de egalitate”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Ce a spus Vlad Chiricheș după Farul – FCSB 1-0

”A fost un meci greu, disputat. Am suferit un pic, au avut o posesie foarte bună, au pus în practică un joc bun, combinativ, care ne-a pus probleme. Momente ca acesta sunt importante, echipa arată că are caracter şi poate câştiga şi atunci când nu joacă extraordinar. Adi Şut a lovit-o bine şi s-a dus în poartă, e important că marcăm şi din faze fixe, că sunt detalii care pot decide meciul.

A fost un moment frumos pentru mine, mă bucur că am revenit, că am dus cu bine cele 90 de minute. E important că mă simt bine după meci şi sper să continui să joc, ca să-mi ajut echipa să câştige campionatul. Cred că e mult spus că sunt antrenorul din teren, încerc doar să ajut echipa cu experienţa mea, din anii cât am jucat afară.

Cu Craiova ne aşteaptă un meci greu, important şi e clar că va fi o luptă acerbă pentru victorie şi sperăm să ieşim noi bine”, a spus Vlad Chiricheș la finalul partidei.