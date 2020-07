"Mi-e greu sa ma gandesc la ce va urma. Ne-am crezut invincibili!" Croitoru, in depresie din cauza crizei COVID! Ce mesaj a transmis dupa infrangerea cu Craiova

Croitoru recunoaste superioritatea Craiovei in meciul de la Botosani.

Antrenorul moldovenilor a vorbit despre erorile lui Chindris, omul care a provocat ambele penalty-uri pentru Craiova, dar si despre criza Covid din Liga 1.

"Ne-a lipsit golul. Cat timp nu marchezi, e foarte greu sa castigi cu echipa de pe primul loc. Am incercat, am dat tot ce-am avut mai bun. Craiova a castigat pe merit, felicitari. Chindris a fost implicat in faze de penalty-uri la ambele faze. Am inteles ca am avut si noi unul, si ei unul. Nedate, vorbesc.

Chindris e un copil. Nu sunt suparat pe el. Fotbalul pe care il jucam noi e riscant, ajungi la un moment dat om la om. Au fost multe faze 1 contra 1, nu le-a gestionat cum trebuie. Trebuie sa invete din greseli. Azi a jucat bine, trebuie sa invete din greseli si sa nu le repete. Am jucat deschis, Craiova a fost mai buna.

Avem o sansa la Europa, dar ne-am luat adio de la locul 3. Nu mai cred ca avem sanse la locul 3. Mai sunt doua meciuri pentru noi, sa vedem ce putem lua din ele. Sper sa iau cat mai mult, sa vedem daca si putem.

Mi-e greu sa ma gandesc la ce va urma, apar tot mai multe cazuri de coronavirus printre jucatori. Din pacate, credeam ca suntem de neatins. Ne-am inselat! Nu stiu a cui este vina, nici nu vreau sa caut vinovatul. Undeva a existat o slabiciune. Sportivii ar trebui sa inteleaga ca nu suntem oameni de rand si trebuie sa fim mai atenti cu viata noastra extrasportiva", a spus Croitoru la Digisport.