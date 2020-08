'Mbappe' a ajuns in L'Equipe! Ce scriu francezii despre Florinel Coman: "Hagi l-a comparat cu starul lui PSG!" Cu cine se bate pentru transferul in Premier League

Florinel Coman e dorit de Crystal Palace, echipa din Premier League, iar informatia a ajuns si la urechile francezilor.

Dupa ce Dennis Man a fost subiectul unui posibl transfer in ultimele saptamani, acum a venit randul lui Coman sa iasa la rampa.

"Mbappe" este dorit de Crystal Palace, iar Giovanni Becali a mers in Anglia pentru a negocia transferul.

Informatia a fost comentata si de francezii de la L'Equipe, care spun ca fotbalistul FCSB-ului se lupta cu Ismaila Sarr de la Watford, echipa care a retrogradat la finalul sezonului incheiat.

"Pe langa Ismaila Sarr, 'Vulturii' negociaza si cu Florinel Coman. Crystal Palace a marcat doar 31 de goluri in 38 de meciuri si vrea neaparat sa se intareasca ofensiv. In timp ce Wilfried Zaha este pe picior de plecare, ca in fiecare an, Ismaila Sarr a devenit o tinta pentru 'Vulturi'. S-au facut progrese si in cazul lui Florinel Coman. Agentul atacantului roman de 22 de ani este la Londra pentru a discuta cu clubul englez. Palace ar putea plati intre 12 si 15 milioane de euro pentru serviciile jucatorului care a marcat 27 de goluri si a oferit 21 de pase decisive in cele 78 de meciuri din ultimii 2 ani. Recent, Gheorghe Hagi l-a comparat cu Kylian Mbappe", scriu francezii de la L'Equipe.