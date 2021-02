Ironia SUPREMA dupa ce Dinamo a scos-o pe FCSB din Cupa Romaniei! "Am pus panoul la loc, dar nu cred ca au vazut! E tristete mare la ei!"

Dinamo a reusit sa o elimine pe FCSB in optimile Cupei Romaniei, scor 1-0.

Dupa meci, managerul sportiv al lui Dinamo, Marius Nicolae, nu a ratat momentul de a-i ironiza pe ros-albastri. Saptamana trecuta, la derby-ul din Liga 1, incheiat cu victoria FCSB-ului, scor 1-0, Ovidiu Popescu a spart pancarta de la tunelul care duce spre vestiarele "cainilor".

"Ati vazut hora bucuriei la mijlocul terenului. O prestatie solida si o prestatie pe masura. Mai ales ca meciul de acum cateva zile din campionat a fost cum a fost si este o descatusare. Si la Craiova am jucat foarte bine si nu am scos puncte si descatusarea a fost mai mare. Panoul este, l-am pus la loc, e tristete mare in tabara adevesa. Nu le mai trimitem factura, nu mai e cazul acum, suntem bucurosi.

Sunt acolo cei de la antidoping, e bine ca se fac si astfel de teste si sa speram ca totul este in regula. Victoria din aceasat seara o dedicam DDB-ului si tuturor suporterilor care au fost alaturi si fac eforturi mari ca lucrurile sa functioneze asa cum trebuie la Dinamo. Victoria este pentru ei si speram sa castigam cupa pentru ca au trecut atatia ani de cand Dinamo nu a mai luat cupa si speram sa incheiam sezonul cu un trofeu castigat.

Suntem in discutii nu Nemec, suntem aproape sa o incheiem cu el. Se vede si in atitudinea lui ca el daca ar fi fost suparat, e clar ca nu ar fi avut evolutiile astea bune din ultimul timp", a declarat ficialul lui Dinamo.