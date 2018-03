Mangia, JENAT din cauza gazonului de la Craiova: "Terenul asta nu ajuta fotbalul! A fost un meci prost!"

Craiova 0-0 CFR / CSU Craiova a ratat sansa de a da lovitura in fata liderului.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Gazonul de pe noul stadion de la Craiova a inceput sa incurce chiar echipa gazda, sustine Mangia, dezamagit ca echipa lui n-a reusit sa paseze contra liderului.

In urma acestui rezultat, FCSB poate sa treaca pe primul loc duminica seara, daca o bate pe Poli Iasi.

"Acest gen de teren nu ajuta fotbalul, nu favorizeaza fazele de poarta. Nu a fost un spectacol bun, nu am jucat bine. Stiam cum vom juca, am muncit, dar nu am gasit solutia. CFR a controlat bine jocul, dar nu a fost un joc bun. Multe mingi lungi, multe greseli. Nu mi-a placut meciul.

Nu stiam ca s-au schimnat regulile. Stiam ca se dau 3 minute de prelungire la 6 schimbari. Doar l-am intrebat pe arbitru, nu i-am reprosat nimic. A dat doar doua minute de prelungiri, dar au fost 6 schimbari.

Asa e fotbalul. In toamna mergea atacul, acum merge apararea si nu mai merge atacul. Trebuie sa ne gasim echilibrul. Cred ca am luat un gol in 7 meciuri, asta e bine. Dar trebuie sa gasim solutii pentru a avea mai multe ocazii de gol.

Florin a fost in forma buna saptamana asta, asa ca l-am pus pe lista. A contat si stilul adversarilor, au talie mai mare. A muncit bine Florin, sunt fericit pentru el, e bine ca a debutat", a spus Mangia.