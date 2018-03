"Gazonul e prea slab!" Ionita, ATAC direct la Dan Petescu: "Merit sa joc mai multe minute!"

Craiova 0-0 CFR / Alex Ionita e nemultumit ca nu e titular la CFR Cluj.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Dupa ce a fost trimis la echipa a doua, Ionita a stat pe banca pana in minutul 70 al partidei de la Craiova.

Clujenii sunt multumit de remiza, chiar daca pot fi detronati de FCSB de pe primul loc.



"Este un gazon foarte slab pentru stadionul de aici. Este binevenit si un punct aici. Am venit aici sa nu pierdem si asta am reusit. Nu stiu ce se intampla daca Petrescu era pe banca sau nu, important e ca nu am pierdut aici. Cu Steaua nu a fost meritat acel egal, chiar daca nu am jucat un fotbal foarte placut ochiului. Trebuia sa castigam pentru ca am condus foarte mult timp. Asta e fotbalul, bine ca n-am pierdut aceste doua meciuri.

Imi voi revedea fostii colegi in urmatoarea etapa, dar sper sa-i batem. Ma bucur pentru ei ca au ajuns in playoff, dar acum sunt aici si sper sa castig.

Nu am venit ca titular la CFR, m-am pregatit foarte bine, am jucat foarte bine pana acum. De aici si pana la a fi titular este doar decizia lui Dan Petrescu. Eu consider ca merit mai multe minute, insa antrenorul decide cine joaca.

Nu ma voi bucura daca marchez cu Astra, nu as putea sa ma bucur in fata fostilor colegi", a spus Ionita.