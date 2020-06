"M-am plictisit sa ii tot avertizez pe jucatori!" Marius Sumudica s-a dus cu masca pe fata la conferinta de presa

Gaziantep a remizat cu Antalyaspor pe teren propriu, 1-1.

Cu Maxim si Tosca integralisti, Gaziantep nu a reusit sa castige desi a condus pana in minutul 88 din golul lui Kayode. Jahovic a egalat, din penalty, pentru Antalyaspor.

Antrenorul roman a facut din nou spectacol la conferinta de presa, unde s-a prezentat cu masca pe fata. Acesta s-a plans de modul in care jucatorii sai rateaza intotdeauna victoria pe final, desi conduc mare parte din partida si sunt superiori adversarului.

"Detinatorul drepturilor TV s-a intalnit cu antrenorul rival pentru 20 de minute, facandu-ne sa asteptam. Am pierdut doua puncte astazi. Am fost mai buni decat adversarii nostri, ei au fost norocosi pentru ca am avut mingea 90 de minute.

Am avut un penalty ghinionist, insa astazi noi am ratat victoria. Am pierdut puncte, pierdem victoria constant. M-am plictisit sa ii tot avertizez pe jucatori. Dupa ce inscriem, vreau mingea in terenul adversarilor. Nu stiu ce se intampla cu ei. Am ajuns la 35 de puncte, nimeni nu se astepta la asta de la noi. Mai avem 5 meciuri de jucat, vom da ce avem mai bun", a spus Sumudica la conferinta de presa.