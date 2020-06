Marius Sumudica, impresionat de transformarea lui Maxim! De ce nu s-a impus in Bundesliga: "Asta e adevarul! In Germania asta fac"

Alexandru Maxim este unul dintre cei mai in forma jucatori de la Gaziantep.

Jucatorul lui Marius Sumudica a reusit sa inscrie golul de 3-3, in meciul cu Galatasaray.

Sumudica considera ca Maxim este un jucator valoros si crede ca nu vom mai avea in urmatorii ani un fotbalist cum este el.

"Maxim este un jucator special. Este unul dintre putinii jucatori care a reusit sa joace in Bundesliga. Sa imi spuneti mie cati jucatori romani au reusit sa joace in Bundesliga. Cati jucatori romani joaca in fotbalul puternic. Trebuie sa recunoastem noi nu avem jucatori la nivel intalt. O sa vedeti si in urmatorii 10 ani. O sa ii numaram pe degete pe aia care vor ajunge in Bundesliga", a declarat "Sumi" pentru PRO X.

De asemenea, fostul antrenor de la Astra a declarat ca Maxim este foarte bine pregatit si poate face fata oricand la echipa nationala.

"Iar eu l-am vazut pe Maxim. El suferea ca nu juca, asta este adevarul si va spun este foarte greu sa joci in Germania. Ei sunt nationalisti si ei in general cand fac transferuri ar vrea sa ramana banii acolo in tara lor. Foarte rar aduc de afara pe bani. Am luat un jucator foarte disciplinat, un jucator foarte profesionist. Un jucator care avea nevoie de sprijin, l-a gasit la Sumudica. l-am ajutat din toate punctele de vedere pentru a avansa. In momentul cand l-am cunoscut era un pic ciudatel asa. Nu se exterioriza. S-a schimbat foarte mult. Se simte apreciat, se simte foarte bine. Este un jucator care imi alearga enorm la fiecare joc. Un jucator care in momentul de fata este foarte bine pregatit si poate face oricand face la echipa nationala", a spus Sumudica.

