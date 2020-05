Lucescu, scos din sarite de un fost stelist! "Pune la indoiala calitatea mea de antrenor!" Ce l-a enervat

Declaratiile lui Mircea Lucescu din ultimele zile au facut valva in fotbalul romanesc. Unul dintre cei care si-au exprimat parerile a fost Basarab Panduru.

Fostul stelist a lansat o idee care l-a deranjat pe Lucescu. "Dinamo, din perioada lui Mircea Lucescu, juca numai in lateral", a spus Panduru, punand sub semnul intrebarii dominatia pe care "Il Luce" spunea ca a exercitat-o Dinamo in anii pe care el i-a petrecut pe banca tehnica.

Raspunsul antrenorului roman de 74 de ani a venit imediat. "Spunea Panduru ca jucam lateral, dar cum faceam ca marcam cele mai multe goluri? In campionat, in meciurile cu Steaua. Tot! Jucand lateral, cum puteam sa marcam 6 goluri, 8 goluri, 9 goluri? Sa imi explice si mie. Echipele mele au fost cele care au marcat cele mai multe goluri in campionat, in anii '80-'90, cum se face asta? Aruncand cate o pastila de genul asta, pun la indoiala si calitatea mea de antrenor, iar asta nu suport. Ca cineva care habar nu are ce se intampla sa puna la indoiala astfel de lucruri...", a declarat Lucescu, la Telekom Sport.

El a adaugat ca nu se astepta sa primeasca o replica si ca il apreciaza pe Basarab Panduru, dar ca adevarul, cel mentionat de el in interviul pentru GSP, poate fi demonstrat prin fapte.