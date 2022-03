"Eu m-am născut să câștig!". Gică Hagi, discurs motivațional după ce Farul s-a calificat în playoff

Datorită acestui succes, formația antrenată de Gică Hagi și-a asigurat calificarea în playoff, înaintea ultimul meci din sezonul regulat.

La finalul partidei, antrenorul constănțenilor a vorbit în termeni apreciativi despre prestația jucătorilor săi.

"Sunt fericit și eu și echipa. Le mulțumesc jucătorilor, suporterilor. O performanță foarte bună, am lipsit în ultimii doi ani. Am luptat, am jucat bine, am meritat din toate punctele de vedere și îi felicit pe jucători pentru că au muncit și au suferit. Dacă ajungi acolo, crește încrederea, e bine, bravo lor. Au meritat și bonusul pe care-l au.

Totul e greu în fotbal! Ne place să muncim și cred că s-a văzut pe teren încă din prima etapă. Am avut și sincope pentru că e normal, nu aveam omogenitatea, am lipsit și eu, dar m-am întors și suntem bine. Am întâlnit o echipă foarte bună, ne-am duelat în sisteme, le-am arătat jucătorilor.

Toți cei din față au făcut un efort deosebit, sunt foarte periculoși, toți trei marchează și am decis să încep cu ei, apoi să-i schimb cu cei tineri. Când stați cu mine de vorbă, trebuie să știți un singur lucru: Eu m-am născut să câștig! Când câștigi ești respectat și asta le transmit jucătorilor. O altă calitate de-a mea, ce spun se întâmplă și jucătorii mă urmează", a declarat Gică Hagi la DigiSport.