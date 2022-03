Spectacolul FA Cup continuă pe PRO X și VOYO cu echipa lui Lampard! Everton - Boreham Wood este azi, de la ora 22:15

Everton - Boreham Wood, meci din turul al cincilea al Cupei Angliei, este astăzi, în direct pe PRO X și VOYO de la ora 22:15.

Frank Lampard, managerul lui Everton, a confirmat că i-a promovat în lot pe juniorii Lewis Dobbin (19 ani), Reece Welch (18 ani) și Isaac Price (18 ani) pentru a le da șansa să joace în partida din FA Cup.

Dintre cei trei, doar Dobbin a debutat pentru Everton, într-un meci din Premier League.

De cealaltă parte, oaspeții de pe ”Goodison Park”, Boreham Wood, care evoluează în National League (liga a cincea), sunt surpriza competiției istorice a Angliei.

Atuul este tânărul antrenor Luke Garrard (36 de ani), aflat pe banca tehnică a lui Boreham încă din 2015!

???? ????????????-???????????????????? ????????????????????????????????????

"I just hope and pray we can have a moment as a Club and a Town, at Goodison on Thursday..."

BWFCtv caught up with Gaffer Luke Garrard ahead to tommorow's historic #EmiratesFACup 5th round fixture against @Everton#WeAreTheWood