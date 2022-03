Liviu Ciobotariu, dezamăgit de felul în care echipa sa a pierdut meciul cu FCSB: „Greu de digerat!”

La finalul partidei, Liviu Ciobotariu și-a felicitat jucătorii pentru că au ținut-o pe FCSB în șah tot meciul, însă a susținut că înfrângerea este „greu de digerat”, pentru că a venit în minutele de prelungire ale partidei.

„Greu de digerat o înfrângere, mai ales când vine în ultima secundă de joc. Plus că în minutul 84 puteam să închidem jocul dacă Fulop era mai insiprat. Îmi felicit jucătorii pentru modul cum s-au zbătut, am avut o organizare bună defenisvă. Știam că întâlnim o echipă care are o mobilitate foarte bună în teren, în special la mijlocul terenului.

Păcat că la ultima fază am fost neatenți, trebuia să ieșim mai repede în șutul lui Tavi. Suntem dezamăgiți, supărați pentru că am făcut un joc bun în ceea ce privește organizarea defensivă. Pe atac am rămas datori, dar și așa ne-am creat două ocazii clare prin Vadim Rață în prima repriză și în a doua, la Fulop, la care puteam închide jocul.

FCSB a controlat jocul, a pasat, ne-a presat, dar noi ne-am organizat ca să închidem spațiile, să nu îi dăm șansa să vină peste noi. O echipă cu calitate, îmi pare rău, puteam să plecăm cu un punct de aici”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului FCSB - Voluntari.

În urma rezultatului de duminică seară, FC Voluntari ocupă locul cinci în clasament și va evolua pentru prima oară în istorie în playoff-ul Ligii 1.