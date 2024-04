În perioada iulie 2023 - septembrie 2023, antrenorul a stat pe banca tehnică a celor de la Universitatea Craiova, care-și caută acum tehnician în urma plecării bulgarului Ivaylo Petev.

Laurențiu Reghecampf: ”Negociez cu Rotaru! Sunt sigur că ne vom înțelege”

În urmă cu câteva luni, FRF a anunțat că Laurențiu Reghecampf e obligat să plătească 200 de mii de euro pentru faptul că nu și-a dus la bun sfârșit contractul cu gruparea patronată de Mihai Rotaru.

Conducerea Universității Craiova a deschis la acel moment un litigiu la comisiile Federației Române de Fotbal prin care susțineau că Laurențiu Reghecampf a denunțat unilateral contractul.

"Creditor - U Craiova 1948 Club Sportiv SA Debitor - Reghecampf Laurenţiu - Executare drepturi financiare - Admite sesizarea. În temeiul art. 85.3.a din RD, sancţionarea debitorului Reghecampf Laurenţiu cu măsura interzicerii desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal până la executarea integrală a obligaţiilor stabilite prin Hotărârea nr. 753/CL/24.10.2023, în sumă de 200.000 Euro net şi 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani", se arată în soluţia comisiei publicată pe site-ul oficial al FRF.

Laurențiu Reghecampf a vorbit recent despre situația în care a fost pus și a menționat că a demarat negocierile cu Mihai Rotaru în ce privește plata litigiului. Antrenorul a precizat că e sigur că se va înțelege cu patronul oltenilor.

”Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!

Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform decizie eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând! Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?

Eu și Craiova avem un istoric. Dacă atunci când am plecat prima dată am negociat și ne-am înțeles, iar eu am lăsat de la mine mulți bani, nu trebuie să fie și invers acum? Plus că, eu am fost îndepărtat abuziv, îmi îndeplinisem obiectivul să jucăm în Europa!”, a spus Laurențiu Reghcampf, potrivit Fanatik.