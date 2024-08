Adrian Iencsi (49 de ani) este unul dintre jucătorii importanți din istoria Rapidului, pentru care a jucat în două perioade (1997-2004, 2009-2010), cucerind cu giuleștenii două titluri de campion (1998-1999, 2002-2003), două trofee Cupa României (1997-1998, 2001-2002) și trei Supercupa României (1999, 2002, 2003).

La Rapid, fostul stoper a mai fost jucător - antrenor secund (2009), director sportiv (2012), antrenor al echipei U19 (2018), antrenor principal (2020) și asistent al lui Cristiano Bergodi și Bogdan Lobonț (2023-2024). După numirea lui Neil Lennon, acesta s-a despărțit de club, dar experiența sa recentă l-a făcut să-l aprecieze pe finanțatorul Dan Șucu, despre care crede că este omul potrivit să conducă Rapidul.

"Dan Șucu e un tip serios, un om prosper"

"Nu am interacționat foarte mult cu dânsul, dar, din experiența avută, pot spune că e un tip foarte serios, un tip care știe foarte bine ce are de făcut. A demonstrat acest lucru în toate afacerile pe care le are. E un om prosper și mă bucur foarte tare că Rapidul poate avea un asemenea om ca patron, să susțină financiar această echipă. Important e că își dorește să pună la dispoziție toate condițiile pentru a performa cu Rapid. Odată ce ai reușit să faci o performanță sunt sigur că vor urma și altele.

Tot timpul trebuie să te gândești la aspectul economic, e bine că Șucu se gândește la club ca la o afacere. Eu cred că orice patron se gândește la acest lucru. Ca să ai realizări și continuitate trebuie să investești foarte mult și să scoți investițiile, în același timp. E un lucru firesc, e un lucru foarte normal. Asta a făcut-o și George Copos, asta o fac toți patronii din fotbalul românesc și toți patronii din fotbalul mondial.

"Nu cred că Rapidul, sub conducerea lui Dan Șucu, va mai ajunge într-o situație de faliment"

În momentul de față gândirea mea e următoarea: nu cred că Rapidul, sub conducerea lui Dan Șucu, va mai ajunge într-o situație de faliment. Parcă mi-e și teamă să pronunț acest lucru. Dânsul are grijă de acest club, începe să-l iubească din ce în ce mai mult, sunt sigur. Sunt sigur că și dânsul s-a îndrăgostit de Rapid.

Odată ce ai ajuns în curtea Rapidului, e foarte greu să te mai desparți de el. Ajungi să-l iubești din ce în ce mai mult. Eu am simțit-o pe propria mea piele, sunt sigur că și dânsul s-a îndrăgosit de Rapid. Pentru noi, toți cei care facem parte din această familie a Rapidului, e un lucru extraordinar că avem parte de un asemenea om în tabără noastră", a declarat Adrian Iencsi pentru Sport.ro.

