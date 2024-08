Șumudică, nemulțumit de ceea ce i-a lăsat Lennon, anunță 3 transferuri la Rapid și avertizează: "Arătăm rău, nu se poate!"

Rapid a deschis scorul în minutul 18, prin Braun, care a fost servit excelent de Petrila pe un contraatac și a înscris pentru 1-0. Universitatea Craiova a egalat în minutul 33 prin Mitriță, care a transformat un penalty cu un șut pe centrul porții lui Siegrist.

Șumudică, nemulțumit de ceea ce i-a lăsat Lennon, anunță 3 transferuri la Rapid

La finalul meciului, Marius Șumudică s-a declarat mulțumit doar de rezultat. Antrenorul de la Rapid a fost foarte dezamăgit de nivelul fizic al jucătorilor săi, aducând în discuție programul lejer de antrenament pe care jucătorii l-au avut în mandatul predecesorului său, Neil Lennon.

Șumudică a anunțat și întăriri la Rapid - încă trei jucători până la finalul perioadei de mercato. Toți străini și toți foști elevi ai noului antrenor din Giulești.

"Sunt mulțumit de efortul depus. Încă suntem departe din punct de vedere fizic, din punct de vedere al relațiilor de joc. S-a văzut că Universitatea Craiova are relații de joc și jucători care pot face diferența unu contra unu. O deplasare unde am reușit să luăm un punct. Nu vreau să mă scuz, dar am 7 zile cu echipa. Avem de muncă și cu siguranță vom crește. Am avut două deplasări. În două deplasări să iei 4 puncte... o să vedeți, la Iași se câștigă greu, în ciuda rezultatului lor de azi. Aici, la Craiova, e un teren greu, cu jucători care au relații de joc și un stadion arhiplin. Vreau să felicit suporterii noștri care au făcut deplasarea. Vreau ca toți să înțelegem că ăsta e spiritul Rapidului și toți trebuie să punem umărul la obiectivul Rapidului - intrarea în play-off. Nu e ușor. Să sperăm că sunt niște iepuri ca la atletism, iar eu sunt în spate și încerc să-i ajung. 4 puncte în două deplasări grele. Sunt mulțumit de rezultat, nu de joc. Se vede că putem face mai mult, dar n-avem curaj și trebuie să înțelegem că va trebui să trecem peste această barieră și să avem mai mult curaj.

Nici nu mai am voce. Nu se poate! 20-25 de minute am controlat jocul, n-am avut nicio problemă, marcăm gol, iar după ne retragem. Eu n-am nevoie de așa ceva, să conservăm rezultatul. Va trebui să transform această mentalitate și să încercăm să jucăm. În a doua repriză, când am început să controlăm jocul, să ținem mingea, n-au mai ajuns decât la acea fază cu Mitriță, pe o tranziție pozitivă.

E clar, nu e ușor. Și eu pun presiune pe jucători, și suporterii, toată lumea. Nu e ușor să preiei o echipă de pe locul 15-16. Am ridicat-o, am luat 4 puncte. Va trebui să ne pregătim foarte bine. Vine meci cu U Cluj, cu o echipă care nu e o surpriză mentru mine și a investit foarte mult, și meciul de la Clinceni cu Slobozia. Va trebui să luăm maxim de puncte și să ajungem în play-off, să nu mai coborâm.

Am rămas surprins. Lui Kait I s-a făcut rău după încălzire. Trebuie să plece și la echipa națională. Ne-a bulversat puțin. Eu am pregătit un sistem, iar el ne dădea mai mult balans la mijlocul terenului. A trebuit să-l introduc pe Hasani și am schimbat sistemul. Din 4-3-3 a trebuit să schimb în 4-2-3-1. Ne lipsește Hromada, ne lipsește Emmers, ne lipsesc jucători. Avem nevoie de transferuri. Cu siguranță în această săptămână domnul Șucu și Angelescu fac eforturi și cred că vor veni 2-3 jucători. Cu siguranță vom arăta altfel.

E foarte greu. E clar că nu suntem ok din punct de vedere fizic. Nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat înainte și nu e problema mea. Avem GPS-urile, vedem datele și arătăm rău din punct de vedere fizic. Arătăm rău pe sprinturi. Vine pauza asta și nici n-am cum să lucrez, 10 jucători îmi pleacă la echipa națională. Am renunțat la cantonament, trebuia să iau 10 jucători de la academie. Vom lucra cu cei care sunt, vom face și două sesiuni de antrenament pe zi. Am luat toate datele și, în ultimele trei luni, această echipă n-a avut decât 4 zile cu antrenamente duble. Nu se poate, n-ai cum, n-ai cum să dai... eu nu vreau să acuz pe nimeni, e un coleg de-ai mei (n.r - Neil Lennon) care a făcut performanță. Fiecare are modul lui de lucru. El dădea o zi liberă la mijlocul săptămânii. Eu nu sunt adeptul zilei libere din mijlocul săptămânii. Cred că trebuie să revenim la ritmul cu care sunt obișnuiți românii, un ciclu de 6-7 zile.

Săpunaru joacă cu injecție. Vreau să revăd faza de la penalty. Nu vreau să acuz. Istvan Kovacs e unul dintre cei mai buni arbitri. Dacă a luat decizia să fie penalty, înseamnă că așa a fost, dar mie mi s-a părut ușor acordat. Craiova e o echipă foarte bună, cu jucători de mare calitate.

Transferuri? O să vedeți. Sunt jucători străini. În opinia mea, mult peste calitatea actuală din țară. Sunt jucători pe care îi cunosc eu și pe care i-am antrenat în Turcia, peste tot. Sunt jucători care, în afară că vor veni cu sufletul, imaginează-ți ce vor trăi pe Giulești. Vom aduce trei jucători de calitate, mult peste campionatul nostru", a spus Marius Șumudică, după meciul de la Craiova.

În primul meci după pauza provocată de meciurile echipei naționale, Rapid va primi vizita Universității Cluj.