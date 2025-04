Cosmin Olăroiu (55 de ani) are contractul cu Federația de Fotbal din Emirate pe masă însă, deocamdată, lipsește semnătura românului de pe document și, firește, anunțul oficial al instalării sale în funcție.

Există însă niște explicații concrete pentru această situație. În primul rând, Oli e în fața unei duble cruciale, cu Al-Taawoun (Arabia Saudită), în semifinalele Ligii Campionilor Asiei 2. Primul meci va avea loc, mâine (ora 21.00), în deplasare, returul fiind programat pentru 15 aprilie (ora 19.00), în Emirate. Importanța acestei duble e atât de mare, încât Sharjah, echipa lui Oli, și-a amânat meciul de campionat, cu Al-Nasr Dubai. Conform programării inițiale, acest duel ar fi trebuit să aibă loc între cele două manșe cu Al-Taawoun.

Preocupat acum, în primul rând, de calificarea în finala Ligii Campionilor Asiei 2 cu Sharjah, Olăroiu a cerut, în mod explicit, că orice anunț oficial, privind numirea sa în funcția de selecționer al Emiratelor să fie făcut după partidele cu Al-Taawoun. Așa se explică atât tăcerea sa, cât și dezmințirea federației, cum că Oli ar fi deja selecționerul Emiratelor.

Cele trei condiții puse de Olăroiu

Așadar, deocamdată, suspansul oficializării numirii lui Olăroiu pe banca Emiratelor se prelungește. În culise însă, părțile implicate în negocieri s-au înțeles, în mare măsură.

Potrivit surselor din Emirate, tehnicianul român a pus trei condiții pentru a accepta provocarea de a fi selecționer, pentru a 2-a oară în carieră, după mandatul scurt pe care l-a avut, în Arabia Saudită, în 2015. Iată ce a cerut Oli prin impresarul său care a discutat cu federația:

*Un contract pe termen lung – Pentru că naționala Emiratelor nu depinde de ea, în tentativa de a ajunge la Mondialul din 2026. Trebuie să câștige meciurile cu Uzbekistan (acasă, 5 iunie) și cu Kârgâstan (deplasare, 10 iunie). Și mai trebuie ca, în ultima etapă, Uzbekistan să piardă puncte, acasă, cu Qatar. În caz contrar, naționala Emiratelor își va continua drumul în preliminariile asiatice, mergând în următoarea fază.

*Contract full-time cu Federația din Emirate – Oli își va aduce actualul contract, cu Sharjah, la bun sfârșit, la finalul acestui sezon. Și vrea ca următorul său contract să fie unul full-time și nu unul în care să antreneze vreo formație de club, în paralel cu naționala Emiratelor.

*Un salariu pe măsura celui pe care îl are acum – La Sharjah, unde antrenează din noiembrie 2021, Oli câștigă în jur de 5 milioane de dolari pe an. Firește, a cerut o sumă la fel de mare din partea Federației din Emirate, pentru că niciun antrenor cu o cotă bună, cum e Oli, nu optează pentru un contract mai mic, cât timp are posibilitatea de a câștiga la fel de bine.

Sursele din Emirate: Olăroiu va fi selecționer

Potrivit oamenilor care cunosc culisele negocierilor, Federația din Emirate e de acord cu primele două condiții ale tehnicianului român. În acest sens, i-a pregătit un contract pe termen lung, valabil până terminarea Cupei Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită) care l-ar face pe Oli selecționerul full-time al Emiratelor.

Ultima condiție pusă de Olăroiu, legată de salariul său și bonusurile de obiectiv, nu reprezintă o problemă de nerezolvat pentru Federația din Emirate care, după cum se știe, dispune de suficiente resurse financiare.

În aceste condiții, numirea lui Olăroiu e, mai degrabă, o chestiune de zile, care ar urma să se oficializeze după dubla cu Al-Taawoun.