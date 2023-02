La intonarea imnului României, câțiva suporteri din sectorul rezervat fanilor lui Sepsi s-au întors cu spatele.

Dioszegi spune că era vorba despre câțiva ultrași care au venit special din Ungaria pentru a susține echipa din Sfântu Gheorghe. Omul de afaceri se dezice de prezența ultrașilor maghiari.

Laszlo Dioszegi, despre ultrașii din Ungaria în galeria lui Sepsi

„Este cea mai mare rușine a mea, dar am explicat și atunci și se poate vedea. Au fost zece inși îmbrăcați în negru, pe spate scria Ferencvaros. Mie nu-mi trebuie să vină nicio galerie care să ne ajute din Ungaria.

Eu am fost cel care m-am delimitat în minutul zero, când am văzut chestia asta”, a spus Laszlo Dioszegi, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Runda a 23-a din Superligă nu a fost lipsită de evenimente. Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova a fost oprită, în minutul 24, din cauza scandărilor rasiste venite din partea galeriei oltene.

Laszlo Dioszegi a mărturisit că Sepsi OSK nu are probleme doar cu galeria lui FCU Craiova. Finanțatorul echipei din Sfântu Gheoghe a mărturisit, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că inclusiv fanii Petrolului și ai Universității Cluj apelează la scandări rasiste.

„Cu galeria lui U Cluj, galeria Petrolului și galeria lui FCU Craiova”, a declarat Laszlo Dioszegi la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.