Înlocuirea lui Laurențiu Reghecampf cu Laszlo Balint nu a fost văzută cu ochi buni de suporterii Craiovei, dar nici de nume importante din istoria oltenilor.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Dumitru Dragomir a vorbit despre situația de la Universitatea Craiova, explicând că Balint ar putea face performanță dacă vor bifa câteva transferuri serioase.

"La Craiova e revoltă de când s-au născut. E normal să fie așa. Dacă va avea rezultate nu va avea probleme. Dacă nu, într-un an de zile dispare. Îl lasă Rotaru, e serios. Și el, și Copilu.

La Craiova, Balint poate face performanță. Are bază bună, patron bun, echipă mai puțin bună, dar dacă bagă ceva bani să ia niște jucători de valoare se poate băte la titlu", a declarat Dumitru Dragomir la PRO ARENA.

Mirel Rădoi, felicitat de Dumitru Dragomir

Fostul președinte de la LPF este de părere că Mirel Rădoi a luat o decizie înțeleaptă de a nu accepta oferta de la Universitatea Craiova.

"Rădoi are minte dacă a refuzat. La banii pe care îi are, de ce să riște? Cine riscă în meseria asta nu reușește. Trebuie să te duci la cașcaval bine prăjit. Vezi dacă poți să faci ceva din echipa aia. Așa cum am spus că Iordănescu este un antrenor foarte bun, dar s-a grăbit să vină la echipa națională", a adăugat Dragomir.