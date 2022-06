Suporterii din Craiova critică vehement deciziile conducerii de la Universitatea: "E revoltă, suntem contestați minut de minut"

Laurențiu Reghecampf a bifat 44 de meciuri pe banca tehnică a oltenilor, în care a înregistrat 25 de victorii, 7 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri. Eșecul din semifinala Cupei României, cu Sepsi OSK, i-a făcut pe Mihai Rotaru și Sorin Cârțu să renunțe la serviciile tehnicianului, după cum a anunțat chiar președintele Universității Craiova.

La câteva ore după acest anunț, Laszlo Balint a fost anunțat drept noul tehnician al oltenilor, decizia fiind intens comentată, mai ales de fanii care s-au arătat nemulțumiți de această numire.

Mihai Rotaru a explicat că în ultima perioadă nu există o relație prea bună cu suporterii craioveni, însă speră ca nemulțumirile lor să fie rezolvate prin rezultatele obținute de echipă.

"Este revoltă în Craiova, deciziile noastre nu au fost asimilate de suporteri. Ei cred că în ultima perioadă am luat decizii greșite, noi credem că am făcut-o spre binele echipei. Mai este o lună și jumătate în care să muncim și să demonstrăm că am avut dreptate, o lună și jumătate în care vom fi contestați minut cu minut", a declarat Rotaru la DigiSport.