Mirel Rădoi, prea scump pentru Universitatea Craiova? Suma colosală oferită de Mihai Rotaru pentru a aduce un antrenor 

Universitatea Craiova a renunțat la serviciile lui Laurențiu Reghecampf (46 ani). Mihai Rotaru a mărturisit că, pe lângă ratarea trofeului Cupei României, a mai fost nemulțumit că antrenorul a avut mai multe apariții mediatice care nu se identifică cu clubul din Bănie.

Chiar dacă Mihai Rotaru l-a dorit insistent pe Mirel Rădoi (40 ani) în ultimii ani, în cele din urmă banca tehnică a Craiovei a fost preluată de Laszlo Balint (43 ani). Iar omul de afaceri a mărturisit că, în trecut, a oferit 1 milion de euro pentru un antrenor și staff-ul său.

Mihai Rotaru: „Orice ofertă am fi făcut, e pe locul doi, după Dan Petrescu!”

„Suntem un partener de discuții serios și dacă facem o ofertă, o facem cât mai aproape de ceea ce reprezintă situația Universității Craiova, situația antrenorului căruia ne adresăm.

Am avut ofertă pentru un antrenor acum un an, înainte să vină Ousunidis în care am oferit tot staff-ului, cu tot cu antrenor un milion de euro. Suntem capabili să facem astfel de oferte, trebuie să fie în echilibru cu ceea ce reprezintă acel antrenor.

Orice ofertă a făcut Unviersitatea Craiova la nivel de antrenor principal este pe locul doi după Dan Petrescu, la CFR Cluj”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.

Laurențiu Reghecampf a bifat 44 de meciuri pe banca tehnică a oltenilor, în care a înregistrat 25 de victorii, 7 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri.