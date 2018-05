"L-am sunat pe domnul Nicolae Dica si i-am zis exact asa". Sumudica a pus mana pe telefon si a vorbit cu antrenorul stelist. Ce i-a spus

Anuntat drept unul dintre potentialii inlocuitori ai lui Dica, pana ca Becali sa il reconfirme pe acesta in functie, Sumudica spune ca nu e interesat de post.

Sumudica l-a sunat personal pe Nicolae Dica sa ii transmita ca "nu da tarcoale" functiei de antrenor la FCSB. Ramas fara contract dupa despartirea de turcii de la Kayserispor, Sumudica are alte oferte din Turcia, dar a ajuns si pe lista CFR-ului. Si Becali il admira, dar antrenorul nu vrea sa auda de FCSB.

"L-am sunat pe domnul Nicolae Dica si am vorbit cu el. I-am spus ca nu ma intereseaza postul de la Steaua si ca ii doresc multa bafta in cupele europene. Din ce am discutat cu el, va continua acolo. Am vorbit mult, vreo 20 de minute. Am discutat despre antrenorat, despre jucatorii pe care ii are sub comanda. Sumudica nu poate lucra la FCSB, nu suntem compatibili. Nu as accepta nicio oferta de la FCSB. Sa pierd simpatia dinamovistilor si rapidistilor? Va dati seama ce patesc daca ajung acolo?", a spus Sumudica la Digi.

De-a lungul sezonului, Dica si Sumudica s-au mai contrat de la distanta, de fiecare data din acelasi motiv. Antrenorul stelist s-a declarat nemultumit de comentariile facute de Sumudica la adresa echipei sale.