"Saptamana viitoare mai facem 2 transferuri!" Bratu vrea sa se lupte pentru titlu in sezonul viitor! Ce oferte a facut clubul

ACS Poli Timisoara 1-3 Dinamo / Florin Bratu s-a declarat incantat de jocul echipei sale.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Dinamo are 11 victorii din 13 partide din play-out si isi propune ca in sezonul viitor sa fie una dintre echipele din fruntea clasamentului Ligii 1.

"Ma bucur ca reusim sa mentinem un nivel bun de joc pentru ca incercam sa ne formam un stil de joc, am facut-o deja, si formam si o echipa pentru sezonul viitor. Pentru mine e o mandrie ca jucatorii au reusit atatea puncte si atatea goluri. Acest lucru ma multumeste si imi da sperante pentru viitor.



Sunt multumit 100% pentru ca ceea ce lucrez vad pus in practica. Avand in vedere punctajul pe care il avem, nu mai este o motivatie, insa am reusit sa-i strang pe jucatori si sa ne cream practic din fiecare meci un obiectiv.



Deian Sorescu a fost primul transfer, speram ca saptamana viitoare sa mai facem 2 mutari. Le-am propus noi contracte lui Penedo si Katsikas, asteptam raspunsul lor, suntem optimisti. Speram ca pana la data la care are loc reuniune, pe 14 iunie, sa aducem 5-6 jucatori care, pe langa cei pe care ii avem deja sa formam o echipa puternica pentru sezonul viitor" a spus Florin Bratu la Digi Sport.