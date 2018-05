Nebunie totala la Steaua! Echipa isi muta cantonamentul intr-un presupus BORDEL! Jucatorii au fost avertizati de conducere sa accepte

Conducatorii clubului au luat o decizie neasteptata.

Steaua are un meci extrem de important in liga a IV-a impotriva celor de la Unirea Tricolor, sperand in continuare la promovarea in liga a 3-a. Inainte de meciul de miercuri, jucatorii se va insa nevoiti sa schimbe cantonamentul pentru play-off-ul din liga a IV-a, anunta Steaua Libera.

In ciuda faptului ca Marius Lacatus si jucatorii nu isi doresc schimbarea locatiei cantonamentului, conducerea i-a informat ca trebuie sa se mute intr-un nou loc de cantonament, un hotel din Bragadiru. Problema majora este ca acest hotel, conform Steaua Libera, este si ... bordel!

Conducerea clubului i-a avertizat pe jucatori si antrenori ca refuzul de a merge in noul cantonament va face ca acestia sa plateasca toate cheltuielile din propriul buzunar, mai spun cei de la Steaua Libera. Jucatorii au cedat si vor face deplasarea marti la pranz spre hotelul din Bragadiru.