ULTIMA ORA! L-a vazut intr-un meci si vrea sa il ia! Becali poate face un nou transfer pentru un profit URIAS! Ultimul jucator pe care a pus ochii

FCSB vrea un jucator de la o echipa din Liga 1.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a pus ochii pe un jucator de la FC Botosani. Este vorba despre fundasul central in varsta de 20 de ani, Andrei Chindris. Acest lucru a fost confirmat si de catre patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, care spune ca Becali s-a interesat de fundas.

"Mai am de propus jucatori. Bani sa existe pentru ca marfa avem. O sa mai fie jucatori in vederile celor de la FCSB, dar vezi ca ultimii trei jucatori au plecat la CFR Cluj si sunt titulari. Sunt sigur ca si Golofca o sa fie acolo. Trei jucatori pe care o-am vandut acolo vor juca in grupele Europa League, iar doi au facut-o deja in Champions League. Am multi jucatori. Miron poate pleca oricand pentru ca i-am pregatit deja inlocuitor. Eu acum vorbesc despre jucatorii care pot pleca in iarna. Geroge Miron care poate pleca oricand, la orice echipa din Liga 1, dar el are oferta si de afara si nu vreau sa vorbec de Harut si Chindris care sunt prea scumpi. Gigi Becali a intrebat de Miron, dar la un moment dat era vorba de Chindris", a spus Valeriu Iftime pentru Fanatik.

Gigi Becali: "Stiti ca eu cumpar tot ce tanar si e puternic"!



Gigi Becali a spus ca l-a urmarit pe Chindris intr-un meci si i-a placut evolutia acestuia. Imediat dupa meci, a vorbit cu Valeriu Iftime care i-a transmis patronului de la FCSB ca inca nu il da pe Chindris, dar in viitor nu exclude ca cei doi sa se puna la masa si negocieze transferul acestuia.

"Stiu ca l-am vazut o data pe Chindris, un meci, pentru ca eu un meci trebuie sa vad un jucator, nu trebuie sa vad sapte. Mi-a placut de el ca e puternic, e copil si e puternic. Si stiti ca eu cumpar tot ce e tanar si e puternic. Am vorbit cu Iftime, am intrebat si mi-a zis mai lasati-l, mai lasati-l. Apoi, n-am mai vorbit", a spus Gigi Becali, la Pro X.

500.000 de euro este cota lui Chindris in acest moment pe transfermarkt si a mai evoluat in cariera la "U" Cluj U19, Academica Clinceni si Stiinta Miroslava.