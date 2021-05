"Cred ca sunt blestemat, asa ma gandesc in fiecare seara!" Dan Nistor, reactie geniala dupa 0-2 cu Sepsi

Mijlocasul Craiovei nu-si explica de ce a cazut echipa lui la meciurile cu Clinceni si Sepsi, dupa ce castigase cu CFR si FCSB.

Nistor banuieste ca el ar putea fi motivul ghinionului. Nistor se teme ca e blestemat. :)

"Nu s-a terminat. Cat avem sanse, vom lupta pana la final. Nu trebuie sa ne dam batuti. Ce sa se intample? Am avut ocazie la 0-0. Daca marcam, alta era situatia acestei partide. Am intrat la pauza cu un deficit de un gol si n-am putut sa mai revenim.

Nu avem ce sa facem, trebuie sa mergem mai departe si sa muncim mai mult in continuare. Nu mai am cuvinte, nu mai stiu ce sa zic. Ma gandesc seara, poate chiar sunt blestemat, nu pot sa castig un trofeu. Nu stiu ce se intampla. Nicio echipa nu e mica in playoff, ati vazut cum joaca toti. Sepsi a avut probabil o prima de joc, au meritat victoria, au meritat victoria", a spus Nistor la Digisport.