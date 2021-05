Boubacar Fofana tine postul musulman cu sfintenie.

Mijlocasul central n-a mancat nimic in ziua partidei cu Craiova. In minutul 86 al jocului, dupa ce soarele a apus, a sprintat la marginea terenului pentru a primi o banana din partea unui membru al staff-ului. Fofana a mancat rapid jumatate de fruct, apoi a revenit in teren pentru finalul jocului.



Fofana si-a facut aparitia in teren in minutul 77, cand l-a inlocuit pe pustiul Nicolae Paun.