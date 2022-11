Nicolae Dică, decis să plece de la FCSB înainte de ieșirea lui Becali! Când voia să părăsească echipa: „Plecam orice se întâmpla!” 

Tehnicianul și-a dat demisia după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 1-2, în urma declarațiilor pe care le-a făcut Gigi Becali. Patronul a acuzat antrenorul de jocul slab al echipei, spunând că „dacă vrea să plece, nu îl va opri”. Astfel, Nicolae Dică a decis să părăsească echipa, în ciuda faptului că planul său era altul, după cum a dezvăluit chiar el.

Nicolae Dică, decis să își dea demisia după meciul cu Rapid

Antrenorul a dezvăluit că declarațiile lui Gigi Becali au fost decisive în decizia pe care a luat-o, însă și că avea în plan să plece de la echipă, indiferent de situație. Nicolae Dică a vrut să își mai dea demisia și după meciul cu UTA, însă atunci a fost oprit și de Gigi Becali, iar acum avea în plan să plece de la echipă după meciul cu Rapid, din etapa cu numărul 17.

Nicolae Dică a spus că își dorea să plece, pentru că nu se simțea bine la echipă, și ar fi plecat indiferent de deznodământul meciului cu U Cluj și Rapid. Totodată, tehnicianul a reamintit și de faptul că în ciuda cricitilor primite, el a fost cel care i-a adus patronului sume consistente de bani în bunzunar prin calificările obținute.

„Dacă nu spunea nimic patronul, rămâneam să câștig cu Rapidul și după plecam orice se întâmpla. Aveam ambiția de a pleca după o victorie. Voiam să las echipa pe loc de play-off și două jocuri mai puțin. Am vrut să plec pentru că simțeam că nu sunt ok acolo. Nu mai contează în ce fel.

Puteți să puneți mâine un titlu frumos în ziar: 'Nicolae Dică, un an și 8 luni la Steaua, 20 de milioane de euro'. Play-off Champions League, primăvara europeană, acum grupe Conference League. Puneți titlu mare: 'Dică slab, 20 de milioane'. Patronul a zis că vrea să câștige bani. Cu Nicolae Dică ați câștigat bani, înseamnă că nu-s așa slab. N-am simțit același lucru pe care l-am simțit la început.

Când am intrat în Europa am simțit alte lucruri. Nu vreau să comentez mai mult. Nu sunt genul care să meargă într-un loc și să dau în anumite persoane. Relațiile cu MM sunt foarte bune, am discutat azi când am plecat, i-am spus ce m-a deranjat, eu așa sunt”, a dezvăluit Nicolae Dică la Orange Sport.

Nicolae Dică, OUT de la FCSB!

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general.

Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League. Partida este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.