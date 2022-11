Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport” de la PRO ARENA, Marius Șumudică, în prezent antrenor la Al-Raed în Arabia Saudită, a făcut o paralelă între FCSB și fosta sa formație, Astra Giurgiu, ambele fiind adversare în Europa ale lui West Ham United.

”Nici nu mă mai urcam în autocar. Cum, dacă pierd 10-0? (n.r. - referire la dubla FCSB - Silkeborg 0-5 și 0-5) Mai ales la FCSB. E un dezastru, pentru mine e un dezastru.

Și la Astra când am fost, am jucat cu West Ham și am scos-o de două ori pe West Ham, cu Bilic (n.r. - croatul Slaven Bilic) antrenor. Păi, comparați echipa lui West Ham de acum cu cea de atunci, cu un stadion plin, de 80.000 de oameni.

Șumudică: ”Nu am pierdut niciun meci cu West Ham, din patru partide”

I-am bătut 2-1 acasă la noi. Eu, practic, nu am pierdut niciun meci cu West Ham, din patru partide. Ceea ce înseamnă mult.

Și nu o să uit niciodată cum Bilic ne-a așteptat în gura tunelului, ne-a strâns mâinile și ne-a zis: <<Meritați un mare bravo pentru ce ați făcut>>. Noi, care ne tăiam jambierele să ne facem căciuli, și jucătorii făceau duș acasă că nu aveam apă caldă, își puseseră nailon în mașină, să nu murdărească husele.

”FCSB-ul nu-mi demonstrează că e o echipă”

Asta înseamnă forța grupului. Eh, asta-i lipsește FCSB-ului. FCSB-ul nu-mi demonstrează că e o echipă.

Acum nu știu dacă acolo sunt lideri, eu aveam Geraldo, Texeira, Budescu, Lovin, am vrut să-l iau și pe Ciprian Marica.

Erau fotbaliști care știau când să stea pe joc, să oprească o fază, când să accelereze jocul. Ca la box, când se clatină ăla îi mai dai una”, a explicat Marius Șumudică la PRO ARENA.