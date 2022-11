„Când cel care plătește spune: 'Antrenorul e de vină!' Pentru ce să mai stau?” Nicolae Dică, influențat de Gigi Becali în decizia luată 

FCSB a confirmat despărțirea de antrenorul care a preluat echipa în iulie 2022, în urma înfrângerii suferite pe terenul Universității Cluj din campionat. Nicolae Dică reușise să califice echipa în grupele UEFA Europa Conference League după mulți ani de absență, atingând astfel primul obiectiv impus de Gigi Becali, însă în campionat echipa nu a arătat pe placul patronului.

După meciul de la Cluj, finanțatorul roș-albaștrilor l-a acuzat pe antrenor direct pentru meciul slab și a spus clar că „dacă își dorește să își dea demisia, nu îl mai refuz”. Nicolae Dică a plecat de la FCSB în dimineața zilei de marți, iar seara a venit cu lămuriri.

Nicolae Dică: „Ceea ce a discutat patronul după joc, că eu sunt vinovat, am zis că e mai bine așa!”

Antrenorul a vorbit despre decizia luată, dezvăluind că declarațiile lui Gigi Becali l-au influențat, oferind noi detalii legate de plecarea sa, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu patronul echipei.

„În a doua repriză am avut o reacție, au luat și cei de la Cluj roșu, am avut ocazii, dar ceea ce a discutat patronul după joc, că eu sunt vinovat, că de la mine a plecat, am zis ok, e mai bine așa, să vină altcineva care poate să facă mai mult pentru club, pentru jucători. În cele 3 luni am încercat să fac totul ca să meargă bine. Eu mi-am atins obiectivul, calificarea în grupele Conference League.

Nu poți să dai afară 25 de jucători și să păstrezi antrenorul. Trebuie un om care să plătească, acela este antrenorul. Când nu merge echipa, antrenorul e de vină. În momentul în care îți spune cel care te plătește că antrenorul e de vină și nu mai are încredere în tine, pentru ce să mai stau? Eu îmi asum, am plătit pentru asta.

S-a discutat pe treaba asta foarte mult. Eu am făcut programul, antrenamentele, echipa. Sunt lucruri pe care mi le asum. Am avut mai multă libertate în acest mandat decât în primul, da. După ce am intrat în grupe, am zis că vreau să joc cu jucătorii și în campionat, și în Europa. Am jucat, dar am văzut după meciul cu West Ham că avem probleme în campionat. Am zis că nu e ok, nu putem face față și să schimbăm. I-am spus patronului și a spus ok. Am decis să mergem pe campionat, iar cu Silkeborg am jucat cu cei tineri și cei care au jucat mai puțin și s-a văzut, dar ne-am atins obiectivul în campionat”, a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general.

