Jurgen Klopp, discurs dur la ultima conferință de presă: ”Chiar ți-a păsat?”

Campioana Europei este unul dintre cluburile care suferă cel mai mult din cauza războiului din Ucraina. Din cauza influenței pe care o are față de Vladimir Putin, oligahrul Roman Abramovich, cel ce deține clubul Chelsea, a fost puternic sanctionat de guvernul din Marea Britanie.

Deși a încercat să vândă clubul pentru a-l salva, acesta nu mai are această opțiune în prezent. Astfel, soarta clubului este în prezent incertă.

Jurgen Klopp (54 de ani), antrenorul lui Liverpool, a analizat situația echipei din Londra, fiind de acord cu sancțiunile impuse de guvernul britanic.

„Nu cred că este cu adevărat corect să mă întrebi pe mine asta, tu ești de mult mai mult timp în țara asta. Chiar ți-a păsat? I-a păsat cuiva când Roman Abramovic a venit la Chelsea? A păsat cuiva când Newcastle a schimbat patronatul? Le pasă cu adevărat suporterilor? Întreb și eu.

Este destul de evident de unde vin banii. Toată lumea știa, dar noi am acceptat. Este vina noastră. Este vina societății. Acum nu mai putem accepta și așa că îi pedepsim. Dar nu e vina lui Chelsea, deloc”, a afirmat antrenorul lui Liverpool.

