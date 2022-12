Petrolul Ploiești a pierdut derby-ul cu Rapid, disputat pe Arena Națională, scor 1-3, în runda cu numărul 20 din Superliga.

După meci, Nae Constantin, antrenorul ploieștenilor, a acuzat numeroasele greșeli făcute de jucătorii săi și a recunoscut că Petrolul ar putea fi obligată să vândă mai mulți jucători în această iarnă pentru a putea supraviețui din punct de vedere financiar.

Dumitru Dragomir, la un pas să preia Petrolul Ploiești

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", fostul președinte LPF a dezvăluit că a fost în negocieri pentru a prelua clubul prahovean, explicând motivul pentru care a picat înțelegerea până la urmă.

"N-aveți ce face, datoriile nu sunt mari, sunt rezonabile. 1,4 milioane eșalonate nu sunt foarte mari. Problema este acum, le trebuie vreo 500.000 de euro să plătească toate salariile și să o ducă până în primăvară.

Cine vine, un investitor la Petrolul, face o mare afacere acum. Îl găsisem, dar nu mai riscă. Nu vrea să mai riște, prin câte a trecut... Mitică Dragomir!

Vivi Răchită: De ce nu veniți? Erați aici, aproape!

Dumitru Dragomir: Era gata, gata! Au fost la limită să mă implic, dar am stat și m-am gândit că d-abia am scăpat din nenoricile fotbalului românesc și intram iar în ele... Din punct de vedere financiar, Petrolul este de luat, are stadion bun, are suporteri foarte mulți. Dar pe suporteri trebuie să-i mulțumești! Cine intră la Petrolul trebuie să bage și 2-3 milioane de euro în jucători, să aducă jucători de valoare. La Petrolul nu te poți juca, trebuie să ai inteligență!

Am luat o hotărâre în familie, mai găsisem și pe cineva care venea lângă mine. Din punct de vedere financiar era de dus. Din punct de vedere emoțional și al vârstei nu mai e de mers în fotbal. Recomand celor care vor să se implice, să se implice la Petrolul", a fost dialogul dintre cei doi la PRO ARENA.