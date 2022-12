După ce pe 7 decembrie a anunțat despărțirea de Ayrton Mboko și Robert Ion, Farul Constanța a transmis că a plecat de la echipă și Robert Moldoveanu.

Robert Moldoveanu a plecat de la Farul

Moldoveanu (23 de ani) semnase cu Farul la începutul acestui an un contract valabil până în iunie 2024. Atacantul crescut de Dinamo a jucat în 26 de meciuri pentru dobrogeni, a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.

În acest sezon, Moldoveanu a prins puține minute. A fost folosit în 10 partide (doar 4 ca titular) și a înscris un gol în meciul cu CS Mioveni, scor 2-1, disputat pe 4 noiembrie.

"Mulțumim, Robert Moldoveanu! Clubul nostru și atacantul de 23 de ani au ajuns la o înțelegere privind încetarea amiabilă a contractului", a transmis Farul.

"Aventura mea la Farul Constanța s-a incheiat. Mă bucur că am făcut parte din această echipă frumoasă.

În acest an am avut multe de învățat și pe această cale vreau să îi mulțumesc în primul rând domnului Gheorghe Hagi pentru încrederea acordată și pentru faptul că a ales să mă ajute într-un moment greu al carierei mele, iar în al doilea rând colegilor pentru că am găsit un grup unit și foarte valoros!", a transmis și Robert Moldoveanu, pe Instagram.

Ioan Becali: "Hagi l-a dorit foarte mult pe Moldoveanu"

În urmă cu un an, când Moldoveanu a semnat cu Farul, impresarul Ioan Becali spunea pentru Fanatik că "Gică Hagi l-a dorit foarte mult pe Moldoveanu, de mai mult timp. Dinamo păstrează și 30 la sută dintr-un viitor transfer".

Gică Hagi se arăta și el încântat la momentul respectiv: "Robert Moldoveanu este un băiat talentat, un șef de generație care a avut ghinion. Are timpul lui, credem în el, va dura până se va obișnui în noi. Eu cred în jucătorii care au talent, încercăm să aducem jucători talentați aici. Trebuie să-l facem să joace, să intre în filosofia lui. Dinamo a jucat un fotbal foarte bun. Dinamo este un club mare, de tradiție, nu se află într-un moment ușor, dar sper să ia decizii inspirate de acum înainte".