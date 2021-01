Jucatorii de la FCSB ii simt deja lipsa lui Man! "La fiecare meci plecam de la 1-0" Cum s-a despartit jucatorul Parmei de coechipieri

FCSB a castigat cu 3-1, in fata lui Poli Iasi, pe Arena Nationala.

Morutan a marcat un eurogol, iar Octavian Popescu a spart gheata in Liga 1 si a inscris primul lui gol in campionatul intern. Cel mai bun jucator al FCSB-ului in prima parte a acestui sezon, Dennis Man, s-a transferat la Parma, iar colegii sai deja ii simt lipsa.

"Normal, e un pic ciudat, ne-a lipsit putin in aceasta seara. Aproape in fiecare meci aveam un gol promis de la el. In fiecare meci plecam de la 1-0, dar trebuie sa ne acomodam si sa ne descuracm si fara el. Pe aceasta cale vreau sa ii urez multa bafta acolo si stiu ca va face treaba. Din pacate nu am apucat sa il vedem pentru ca a fost totul rapid, dar cred eu ca ne-a transmis pe grup toate cele bune si sa luam campionatul.

Octavian se descurca bine, aveam multi jucatori acolo in fata cu meciuri bune si o sa il inlocuiasca cu brio. Punem presiune si pe CFR, am jucat in aceasta etapa inaintea lor si speram sa se incurce si ei", a declarat Darius Olaru.