Iuliu Mureșan, mulțumit de evoluția jucătorilor! Care a fost remarcatul său

Administratorul special al clubului Dinamo a vorbit după înfrângerea cu Mioveni.

Dinamo a pierdut în fața celor de la CS Mioveni, 1-0, în urma unui meci în care tinerii fotbaliști ai formației din Ștefan cel Mare au părut copleșiți din punct de vedere fizic. Cu toate acesta, Iuliu Mureșan a ținut să-l laude pe Costin Amzar, aflat la debut.

"Azi trebuia să câștigăm, așa ne-am fi dorit. Băieții au luptat, nu avem ce să le reproșăm. Am avut și o ocazie mare, singur cu portarul, aia e. Ei au dat un gol norocos, cu mingea sărită dintr-o brazda, după un șut cu stângul în dreptul. Ce a fost îmbucurător azi a fost debutul lui Amzar, cu tupeu, s-a aparat foarte bine, că un jucător cu mare experiență.



Încet-încet cresc și acești copii și cu fiecare antrenament, fiecare meci, vom fi mai buni. Am fost conduși în toate meciurile, în două am reușit să întoarcem, dar azi nu am mai reușit. Ne-am străduit, dar din păcate nu ne-a ieșit.



Trebuie să ne pregătim în continuare si să avem încredere în jucători, în antrenori. În fiecare zi rezolvăm probleme. Sper să se deblocheze transferurile, nu am noutăți, dar am avea nevoie de 3-4 jucători cu experiență. Sper să obținem o victorie în meciul următor, după cu Argesul, sper să fie mai bine", a spus Iuliu Muresan.