Isi scoate Becali SINGUR milioanele din buzunar? "Daca antrenorii ar fi lasati sa lucreze, ar lua campionatul an de an si ar fi in primavara europeana!"

Bogdan Andone are o perioada fantastica la Astra, pe care a dus-o pana pe locul 2 in Liga 1.

Antrenorul a inceput sezonul pe banca FCSB, insa a plecat repede din cauza neintelegerilor cu Gigi Becali. Patronul a intervenit in alcatuirea echipei, iar Andone a facut un pas inapoi. Tehnicianul e convins ca ar fi reusit sa ia titlul daca ar fi fost lasat sa lucreze conform principiilor sale.

"Nu regret absolut deloc, a fost o experienta, o perioada buna. Am lucrat cu jucatori extraordinari, jucatori foarte buni si caractere foarte bune. Nu regret deloc! Cu Becali vorbeam o data la doua, trei zile, poate si o data pe saptamana uneori, iar in alte situatii zilnic sau de mai multe ori pe zi. Discutam in functie de cum era nevoie sau cum credea dumnealui, el suna. E un club unde ai toate conditiile sa faci performanta, de la terenuri de antrenament la baza sportiva si jucatori de calitate. Cred in continuare ca daca antrenorii ar fi lasati sa lucreze pe principiile sau pe ceea ce cred ei, Steaua ar fi o echipa care ar reusi probabil sa ia campionatul an de an si sa fie in primavara europeana", a spus Andone la Telekomsport.