UTA isi BETONEAZA apararea. Au transferat un fost fotbalist de la FCSB! Cu cine au semnat aradenii

Marian Pleasca a semnat cu UTA Arad.

Fundasul lateral, Marian Pleasca (30 de ani) este jucatorul nou-promovatei UTA Arad. Pleasca a mai evoluat in cariera sa la Pandurii Targiu Jiu, FCSB, Voluntari, iar ultima data la Gaz Metan Medias.

"Ma bucur foarte mult ca am ajuns la un club cu traditie precum UTA, un club mare in campionatul nostru, cu niste suporteri fantastici. Baietii m-au primit foarte bine. Am vazut meciul UTA-ei de la Constanta, chiar avem o echipa foarte buna, sper sa ne clasam cat mai sus”, a declarat Marian Pleasca pentru site-ul oficial al clubului.

De asemenea, antrenorul UTA-ei a declarat ca prin aducerea lui Marian Pleasca se vor rezolva problemele de pe banda dreapta, post unde au intampinat diferite probleme.

”Marian este genul de jucator care se pliaza pe strategia aplicata in aceasta scurta perioada de trecere de la Liga II la Liga I. Am cautat jucatori cu experienta si calitate, care sa se integreze in spiritul din vestiar. Cred ca s-a vazut acest lucru din prima etapa, cand am compensat multe lipsuri cu atitudinea jucatorilor. Sunt convins ca si Marian se va integra in acest spirit, dar si in ceea ce priveste cerintele noastre tehnico-tactice. E important ca reusim sa capatam consistenta si in ceea ce priveste solutile pentru postul de fundas dreapta, unde am avut anumite probleme”, a explicat Laszlo Balint.

UTA vrea sa ramana cu orice pret in Liga 1, iar pentru asta a facut cateva transferuri importante in aceasta vara. Aradenii au ajuns la cea de-a opta achizitie. Pana in acest moment, la Arad au ajuns: Horatiu Moldovan (portar), Erico Da Silva, Alexandru Benga, Alexandru Albu (fundasi), Nelut Rosu (mijlocas), Ioan Hora si Vlad Morar (atacanti).

In prima etapa al noului sezon de Liga 1, UTA a remizat in deplasarea de la Ovidiu, contra Viitorului, scor 1-1. Aradenii vor juca in premiera pe noul stadion "Francisc Neumann", vineri, 28 august de la ora 21:00.